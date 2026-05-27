Теплые тени, 3D-ресницы и люкс: что требует Ксения Собчак от макияжа
Визажистка Мадина: Собчак любит теплые оттенки теней и 3D-ресницы
Звездная визажистка Мадина, регулярно работающая с Ксенией Собчак, в своем новом ролике в соцсетях поделилась профессиональными секретами. По ее словам, несмотря на многолетнее сотрудничество, перед каждой встречей со знаменитостью она по-прежнему испытывает волнение. Главное правило, которое специалистка усвоила за это время, — работать предельно быстро и быть готовой к любым условиям.
«Забудьте про удобство. Как правило, Ксения делает несколько дел одновременно», — уточнила она.
Мадина также раскрыла детали предпочтений телеведущей. По ее словам, Собчак выбирает исключительно теплые оттенки теней и отдает предпочтение пышным 3D-ресницам.
«Ну и люксовая косметика приветствуется», — заключила Мадина.