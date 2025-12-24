«Теплый прием в зале — холод за дверью». Лариса Долина проигнорировала прессу после концерта

После завершения сольного выступления в одном из столичных баров народная артистка России Лариса Долина не стала комментировать ситуацию представителям СМИ.

Корреспондент ТАСС сообщает, что, несмотря на попытки прессы задать вопросы, охрана певицы оградила ее от контакта. Артистка, тем не менее, могла слышать обращения журналистов. Не отреагировав на них, Долина направилась к автомобилю и покинула место проведения концерта.

Само выступление прошло при полном аншлаге и теплом приеме. Практически все 92 места в зале были заняты. Публика горячо поддерживала исполнительницу аплодисментами и возгласами одобрения после каждого номера, зрители дарили цветы и с готовностью подхватывали знакомые мелодии, когда певица предлагала им спеть вместе.

