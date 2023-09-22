Теплый вечер по-соседски провели жители Коломны на Девичьем поле

Добрососедские посиделки состоялись в подмосковном городском округе Коломна на Девичьим поле. Об этом сообщили в социальных сетях администрации муниципалитета.

С инициативой провести подобное мероприятия выступила председатель товарищества собственников недвижимости «Девичье поле» Наталья Гультяева и сотрудники ДК «Цементник». Вечер прошел с песнями и вкусными угощениями. Гости смогли насладиться уникальной атмосферой и исполнением на баяне «Смуглянки», «Огней так много золотых», «Старого клена» и других любимыми многим композиций. Равнодушным не остался никто.

Подобное мероприятие дало возможность не только насладиться музыкой и атмосферой, но и наладить отношения между соседями. Подобные вечера уже стали доброй традицией. Однако раньше они были рассчитаны на детей, а теперь мероприятия подходят и взрослой аудитории. Планируется и дальше продолжить развивать это направление общественных мероприятий.