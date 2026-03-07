Теракт по телефону: в Петербурге школьник поджег АЗС по указке кураторов

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте после поджога автозаправочной станции в поселке Металлострой. За рычагами преступления оказался 14-летний подросток, которого, по версии следствия, виртуозно развели по телефону неизвестные кураторы.

Как сообщает пресс-служба СК России, инцидент произошел сегодня, 7 марта. Мошенники вышли на связь с мальчиком и убедили его совершить поджог топливораздаточной колонки на Железнодорожной улице. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал — огонь не успел распространиться настолько, чтобы угрожать жизни людей.

Подросток действовал быстро, но задержали его еще быстрее. Сотрудники Росгвардии настигли юного поджигателя спустя всего шесть минут после того, как он исполнил «заказ». Сейчас место преступления осмотрено следователями, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Главный вопрос, который сейчас мучает правоохранителей: кто именно стоял за этими инструкциями и какие цели преследовали телефонные кураторы, толкнув ребенка на опасное преступление. Статья о теракте предполагает серьезное наказание, но учитывая возраст фигуранта, судьбу подростка будет решать не только СК, но и комиссия по делам несовершеннолетних. Пока же ясно одно: дистанционные мошенники добрались до новой категории жертв — теперь они используют детей как живое орудие преступления.

Ранее были раскрыты подробности о ЧП в отделении банка под Красногорском Московской области. Там аналогично подросток оказался под влиянием мошенников и устроил поджог.