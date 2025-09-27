Теракт в подмосковном «Крокусе» унес еще одну жизнь

Число жертв чудовищного теракта в «Крокус Сити Холле» продолжает расти. Спустя месяцы после трагедии скончался 53-летний Дмитрий Сараев — один из тех, кто получил тяжелые ранения во время нападения боевиков. Это стало известно каналу RT.

Как сообщил адвокат пострадавших Игорь Трунов, мужчине прострелили спину во время теракта, что требовало сложного лечения. Проходило оно долго и тяжело, и, судя по всему, так и не увенчалось успехом.

Дмитрий Сараев был не просто зрителем — он находился на своем рабочем месте. Как директор концертной компании Riff Agency, он стоял у истоков организации выступлений в России мировых рок-легенд, включая Dream Theater, Sons of Apollo и Asia.

Трагедия в «Крокусе» продолжает собирать свою скорбную жатву: это уже не первый пострадавший, кто не справился с последствиями травм спустя месяцы и год. Напомним, что атака на концертную площадку произошла 22 марта 2024 года. Террористы поджигали кресла и устраивали хаотичную стрельбу по людям. Погибло 149 человек, из которых шестеро детей. Также 609 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что Светлаков и Малахов вычеркнуты из дела о теракте в подмосковном «Крокусе».