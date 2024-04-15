Терапевт из Ленинского округа купила квартиру по программе «Социальная ипотека»

Жала Гусейнова, работающая терапевтом в Ленинском городском округе, смогла купить собственную квартиру благодаря тому, что поучаствовала в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что люди в белых халатах были кумирами Жалы Гусейновой с детства. Сейчас она сама работает терапевтом в ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница», а ее рабочий стаж подходит к пятнадцати годам. Она подчеркнула, что врачами работали и ее родственники, и знакомые.

У супругов Гусейновых двое сыновей. Семья жила в Подмосковье у родственников. Принять участие в региональной программе улучшения жилищных условий Жале несколько раз предлагали в отделе кадров. По ее словам, в прошлом году она решилась.