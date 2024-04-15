Терапевт из Ленинского округа купила квартиру по программе «Социальная ипотека»
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Жала Гусейнова, работающая терапевтом в Ленинском городском округе, смогла купить собственную квартиру благодаря тому, что поучаствовала в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Отмечается, что люди в белых халатах были кумирами Жалы Гусейновой с детства. Сейчас она сама работает терапевтом в ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница», а ее рабочий стаж подходит к пятнадцати годам. Она подчеркнула, что врачами работали и ее родственники, и знакомые.
У супругов Гусейновых двое сыновей. Семья жила в Подмосковье у родственников. Принять участие в региональной программе улучшения жилищных условий Жале несколько раз предлагали в отделе кадров. По ее словам, в прошлом году она решилась.
«Мы уже переехали в свою трешку. Взяли на вторичном рынке. Все необходимые удобства есть, лишних вложений не потребовалось. Мне очень хотелось, чтобы удобно было добираться до работы. Теперь путь на машине занимает всего несколько минут. Пешком можно дойти за полчаса. Летом просто приятно пройтись», — рассказала Жала.