Терапевт из Одинцова приобрела квартиру в новостройке по «Социальной ипотеке»

Аида Цой, работающая участковым терапевтом в Одинцовском городском округе, приняла участие в программе «Социальная ипотека» и смогла приобрести квартиру в новостройке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Примечательно, что Аида работает участковым терапевтом в ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница». А ее рабочий стаж превышает 30 лет. Обладательница сертификата подтверждает — все болезни от нервов.

«На что жалуются в первую очередь? На жизнь. Стрессы на работе, личные переживания — все это сказывается на здоровье. Я стараюсь успокоить человека, рассказать о его состоянии, чтобы он приступал к лечению с позитивным настроем», — рассказывает она.

У Аиды двое взрослых детей. Долгое время семья жила в съемной квартире. О региональной программе улучшения жилищных условий терапевту рассказали в отделе кадров. Получилось взять студию в новостройке. Пока там голые стены, ремонт будет делать «под ключ».