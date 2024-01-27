Терапевт Каримова определила, кому опасно пить кофе

Кофе считается наиболее популярным напитком на планете. Однако оно полезно в определенных дозах. По словам врача-терапевта Айслу Каримовой, определить норму чашек кофе в день невозможно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что на содержание кофеина в данном напитке влияют сорта зерен, метод приготовления, разбавление молоком и водой.

По мнению медика, взрослому человеку можно употреблять не более 100-200 мг кофеина за один раз и не более 400 мг в день.

Она подчеркнула, что при определении личной дозы нужно учитывать индивидуальные особенности организма.