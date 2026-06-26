Терапевт Когалымова объяснила, почему тюменцы массово жалуются на сонливость и упадок сил

Жители Тюмени всё чаще жалуются на постоянную сонливость, упадок сил и проблемы с концентрацией. Врач-терапевт Ирина Когалымова объяснила, что это может быть связано с резкими переменами погоды, и рассказала, как помочь организму пережить этот период, передает портал NashGorod.ru .

По словам специалиста, в последние недели подобные обращения действительно участились. Одной из причин стала нестабильная летняя погода, когда жара резко сменяется грозами, ливнями и духотой. Организм очень чувствителен к таким перепадам: меняется атмосферное давление, повышается влажность воздуха, что влияет на сосудистый тонус, артериальное давление и работу нервной системы. Именно поэтому многие ощущают сонливость, слабость, снижение работоспособности и трудности с концентрацией.

Дополнительную нагрузку создают высокая температура, недостаток жидкости и нарушение режима сна. В жаркие дни организм тратит больше ресурсов на охлаждение, а после гроз и при высокой влажности многие отмечают ощущение разбитости.

Специалист рекомендует соблюдать питьевой режим, избегать пребывания на улице в часы максимальной жары, спать не менее семи-восьми часов и не перегружать организм интенсивными физическими нагрузками. Помочь могут лёгкое питание, прогулки в утренние или вечерние часы и регулярное проветривание помещений.

Если слабость не проходит в течение нескольких недель, сопровождается головокружением, одышкой, учащённым сердцебиением или другими тревожными симптомами, стоит обратиться к врачу и пройти обследование. Бороться с сонливостью исключительно кофе или энергетиками не стоит — эффект будет временным, а настоящую причину усталости важно найти и устранить.