Терапевт Романенко напомнила, какие лекарства должны быть в новогодней аптечке

Препараты должны быть собраны не только в соответствии с каждодневным приемом, если есть хронические заболевания.

Не все аптеки работают на Новый год и в дальнейшие праздники, так что о сборе домашней аптечки нужно позаботиться заранее. В первую очередь перебрать имеющиеся лекарства и проверить их срок годности. Затем можно приступать к пополнению запасов.

Врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с RT напомнила, что правильная аптечка для дома включает в себя жаропонижающие и ферментные препараты, сорбенты, спазмолитики и антисептические средства.

«Препараты должны быть именно простыми, а не комбинированными. Пациенты любят принимать «пакетик от всего», но это не выход из ситуации», — отметила врач.

Романенко отметила, что в новогодний период особенно важно не допустить проблем с ЖКТ или обострений расстройств. В праздники легче всего получить пищевую токсикоинфекцию и иные недуги.

Терапевт напомнила, что бесполезно наполнять аптечку антибиотиками, так как без назначения специалиста они убивают иммунитет. Составление домашних запасов лекарств также лучше согласовать со своим врачом.