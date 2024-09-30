Терапевтический корпус в Луховицах полностью отремонтируют к концу 2025 года

Капитальный ремонт разделили на два этапа. Благодаря этому корпус продолжил свою работу, а жители округа не остались без неотложной и плановой медицинской помощи во время проведения работ.

В городе Луховицы проходит капитальный ремонт терапевтического корпуса окружной больницы. Он осуществляется в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья», а также в соответствии с Народной программой партии «Единая Россия».

На объекте побывали главный врач Луховицкой больницы, луховицкий координатор проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» Галина Пончакова и депутат Московской областной Думы Максим Коркин. В рамках инспекционного визита они ознакомились с ходом работ и пообщались с подрядчиками, чтобы оценить прогресс реализации проекта.

По словам главного врача Луховицкой больницы Галины Пончаковой, капитальный ремонт затронет все пять этажей здания. Планируется обновить фасад, кровлю, входную группу, помещения, коридоры и инженерные коммуникации. Данные преобразования направлены на повышение комфорта и удобства для пациентов и медицинского персонала больницы.

Ремонт первой части корпуса планируют завершить к концу текущего года. После этого подрядчики приступят к работам во второй половине здания. К концу 2025 года в обновленных палатах появятся по 4 спальных места, отдельный душ и другие удобства. К этому времени ожидается полное завершение капремонта.

Депутат Московской областной Думы Максим Коркин отметил, что это существенно улучшит условия оказания услуг. Благодаря современному оснащению и обновленной планировке здание преобразится, что позволит врачам работать в комфортных условиях и оказывать пациентам эффективную медицинскую помощь.