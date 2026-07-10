Терапевты нужны, но двери закрыты: как выглядит парадокс тюменского здравоохранения

В Тюменской области разместили 469 вакансий для врачей, однако с реальным трудоустройством могут возникнуть сложности. По данным сервиса «Работа России», больницам и учреждениям требуются стоматологи, терапевты, узисты, офтальмологи, травматологи, лор-врачи, а также руководители — замы главного врача и заведующие отделениями.

Самая высокооплачиваемая позиция — врач-терапевт в Голышманово с зарплатой от ₽150 тыс. до ₽200 тыс. В то же время минимальные ставки — ₽30–45 тыс. — предлагают ветеринарам и врачу-психиатру в системе ФСИН.

При этом редакции 72.RU еще весной стало известно, что департамент временно приостановил прием на работу новых врачей во все больницы региона.