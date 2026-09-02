Терапия меняет все: специалисты СПИД-центра объяснили, почему не стоит бояться диагноза ВИЧ

Во время проведения семейного фестиваля «Парк за ЗОЖ!» в Хабаровске специалисты провели бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ среди гостей мероприятия. Из 50 обследованных горожан у одного человека выявлен предварительно положительный результат. Врачи «Центра по профилактике и борьбе со СПИД» рассказали о важности своевременного скрининга и возможностях современной медицины. Об этом сообщает сетевое издание АмурПРЕСС.