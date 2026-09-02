Терапия меняет все: специалисты СПИД-центра объяснили, почему не стоит бояться диагноза ВИЧ
АмурПРЕСС: у одного из участников фестиваля в Хабаровске заподозрили ВИЧ
Во время проведения семейного фестиваля «Парк за ЗОЖ!» в Хабаровске специалисты провели бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ среди гостей мероприятия. Из 50 обследованных горожан у одного человека выявлен предварительно положительный результат. Врачи «Центра по профилактике и борьбе со СПИД» рассказали о важности своевременного скрининга и возможностях современной медицины. Об этом сообщает сетевое издание АмурПРЕСС.
Проведение мобильного скрининга и комментарии специалистов
Подробности работы мобильных бригад медиков и рекомендации врачей по профилактике ВИЧ-инфекции:
- Результаты акции: Из 50 человек, пройвших анонимный экспресс-тест во время городского фестиваля, у одного был зафиксирован предварительно положительный результат на вирус иммунодефицита человека.
- Цели тестирования: Выездные скрининги организуются мобильными бригадами краевого «Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» во время массовых праздников и в отдаленных районах, чтобы дать возможность гражданам узнать свой статус без посещения больниц.
- Мнение медиков: Заведующая отделом профилактики Ольга Мисак отметила, что при своевременном выявления инфекции и назначении терапии ВИЧ переходит в форму управляемого хронического заболевания, при которой люди живут полноценной жизнью и рожают здоровых детей.