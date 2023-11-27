«Теряет способность концентрироваться»: названы негативные последствия многозадачности

В России растет спрос на многозадачных сотрудников: число вакансий с упоминанием многозадачности выросло на 181% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает РБК.

Психолог Олеся Пономарева рассказала, можно ли развить в себе многозадачность, чтобы быть востребованным на рынке труда, и объяснила, может ли это качество навредить работе.

«Многозадачность развить можно, как и другие умения. Главное — концентрация. Ставьте таймер и сосредотачивайтесь на одном предмете, например, карандаше. Как только поймали себя на том, что отвлеклись, мягко возвращайте внимание обратно», — пояснила Пономарева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Человеческий мозг боится работы в постоянном режиме, а поэтому избегает ее — так развивается прокрастинация, отметила специалист. Чтобы приучить себя погружаться в работу, работайте небольшими промежутками времени с обязательными перерывами.

«Ставьте таймер, к примеру, на 15 минут, и приступайте к работе. Причем к любой работе, которая только появится. Мозг знает, что это ненадолго, и поэтому нам не страшно окунуться в пучину задач», — посоветовала эксперт.

В то же время имейте в виду, что у многозадачности есть много серьезных побочных эффектов. По словам психолога, человек испытывает сильный стресс, когда берется сразу за несколько задач. Он не выполняет их одновременно, а переключается между ними.

«Со временем человек теряет способность надолго концентрироваться на одном деле. Это может плохо влиять на жизнь, в том числе и вне работы», — отметила собеседница издания.

Психолог подчеркнула, что многозадачный человек становится суетливым и часто отвлекается. Работодатели редко осознают это, когда требуют от сотрудников делать все и сразу.

«Постоянная загруженность большим числом дел может также привести к выгоранию. Умственное напряжение забирает много сил, а обычного отдыха не хватает для восстановления. Со временем человек начинает ненавидеть свою работу», — предупредила Пономарева.

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