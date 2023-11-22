«Цифровое слабоумие»: невролог раскрыл, почему у молодежи все чаще возникают проблемы с памятью

Проблемы с памятью в современном мире стали довольно распространенным недугом, которому подвержены люди самых разных возрастов. Однако это не значит, что исправить ситуацию нельзя.

Невролог Антон Говорин рассказал нам, из-за чего ослабевает память, и как противостоять этому.

«В неврологии нарушения памяти являются актуальной междисциплинарной проблемой. Существенно возросло количество диагностируемых ментальных заболеваний, а также обращает на себя внимание появление новых форм проблемы. Начиная с 2009-2010 годов врачи и специалисты по нейронаукам заметили резкий рост функциональных нарушений памяти и внимания, в том числе среди молодых и относительно здоровых людей», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В попытке объяснить такое положение дел, добавил он, были проведены исследования, которые выявили связь между когнитивными нарушениями и временем взаимодействия с цифровыми устройствами. Таким образом, возникла новая пандемия, которая зовется некоторыми авторами «цифровым слабоумием».

«Человек перестал концентрировать внимание на одном объекте длительный период времени. Скроллинг лент новостей, постоянное отвлечение внимания, колоссальный объем цифровой информации и многозадачность обрушились на нашу «нейронную крепость», а в результате она оказалась домиком поросенка Ниф-Ниф», — отметил Говорин.

Чтобы улучшить память, считает эксперт, современному человеку необходимо соблюдать цифровую гигиену: проанализировать потребляемый контент и экранное время, делать длительные перерывы во взаимодействии с устройствами, отказаться от социальных сетей и просмотра коротких видео.

«Не менее действенный метод — чтение классической литературы с конспектированием главных идей и ведением записей от руки. Помогут и физические нагрузки в высоких пульсовых зонах — минимум 150 минут в неделю. Такая активность стимулирует выработку нейротрофического фактора — биологически активных веществ, отвечающих за процессы нейрорепарации», — заверил невролог.

Оценка качества и количества сна — обязательное условие для тех, кто хочет укрепить память, подчеркнул собеседник, как и отказ от легкодоступных углеводов и регулярного потребления кофе. О курении и токсичных дозах алкоголя тоже придется забыть. А если все эти шаги не приносят улучшений, нужно проконсультироваться с врачом.

Ранее мы сообщали, что нарушения речи могут быть симптомом опасных заболеваний.