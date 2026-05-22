Термина «врачебная ошибка» нет в законах, но суды выигрывают: юрист напомнил о правах пациентов

Качество медицинской помощи напрямую затрагивает жизнь и здоровье каждого гражданина, но даже при соблюдении всех профессиональных стандартов в практике врачей возникают ситуации, когда действия или бездействие приводят к негативным последствиям. Как пояснила для RuNews24.ru управляющий партнер Адвокатского бюро «Легис Виа» Кристина Высоцкая, понятие «врачебная ошибка» не закреплено в российском законодательстве как самостоятельный термин, однако судебная практика выработала устойчивые подходы к доказыванию ненадлежащего оказания помощи, и закон предоставляет пострадавшему целый набор правовых инструментов — от досудебной претензии до судебного процесса с назначением независимой медицинской экспертизы.

По словам адвоката, в широком смысле врачебная ошибка — это неправильное или несвоевременное действие либо бездействие, повлекшее вред здоровью. К ней относят неверную постановку диагноза, назначение неадекватного лечения, нарушение хирургической техники, несвоевременное оказание помощи и дефекты оформления документов. Высоцкая подчеркивает: важно различать врачебную ошибку, обусловленную виновными действиями, и неблагоприятный исход из-за объективных причин. Именно для установления этой границы требуется независимая судебная экспертиза.

Российское законодательство, как отмечает эксперт, предоставляет пациенту широкую нормативную базу. Гражданский кодекс устанавливает обязанность возмещения вреда, причиненного здоровью, федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан» закрепляет право на качественную помощь и возмещение вреда, а закон «О защите прав потребителей» применяется при оказании платных услуг и предусматривает штраф в размере 50% от присужденной суммы. Ключевая норма, по словам Высоцкой, — статья 1068 ГК РФ, согласно которой медицинская организация возмещает вред, причиненный по вине ее работников.

«Основа успешного дела — своевременно собранная доказательная база. Пациент вправе получить копии всех медицинских документов: амбулаторной карты, результатов анализов, протоколов операций, договора и платежных документов. Медицинская организация обязана предоставить их в установленный срок. Отказ может стать основанием для жалобы в надзорные органы», — пояснила собеседница.

Центральный инструмент доказывания, по мнению эксперта, — судебная медицинская экспертиза. Именно ее заключение признается судами наиболее объективным доказательством. Эксперт отвечает на вопросы о соответствии действий врача стандартам, правильности диагностики и лечения, а также о наличии причинно-следственной связи между действиями врача и последствиями. Пациент вправе обратиться в независимые экспертные организации, при лечении по ОМС можно запросить экспертизу через страховую медицинскую организацию, а судебная экспертиза назначается по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Высоцкая рекомендует не пренебрегать досудебными механизмами. Письменная претензия направляется главному врачу с указанием обстоятельств, характера вреда и требований. Параллельно пациент может обратиться в Росздравнадзор для проверки качества помощи, а при платных услугах — в Роспотребнадзор. Если требования не удовлетворяют добровольно, пациент идет в суд и может потребовать возмещения материального ущерба, компенсации морального вреда, неустойки и штрафа, а также судебных расходов.

Особенность дел о врачебных ошибках, по словам адвоката, — распределение бремени доказывания. Согласно статье 1064 ГК РФ, вина причинителя вреда презюмируется: медицинская организация должна доказать отсутствие своей вины. Однако пациенту необходимо доказать факт обращения, наступление вреда и причинно-следственную связь. Общий срок исковой давности — три года с момента, когда пациент узнал о нарушении своих прав.

Кристина Высоцкая подчеркивает, что дела о врачебных ошибках относятся к категории технически сложных, поэтому не следует затягивать с обращением — медицинская документация может быть утрачена или скорректирована. Любые переговоры с представителями клиники следует закреплять письменно, а также целесообразно привлекать профессионального представителя, обладающего как юридической, так и медицинской компетенцией. При лечении по ОМС, заключает адвокат, стоит использовать возможности страховой организации для получения официального заключения о дефектах лечения без значительных затрат.

