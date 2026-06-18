Терпела до последнего: женщина с восьмилитровой опухолью яичника попала в больницу, когда стало совсем плохо
Хирурги Ногинска удалили пациентке восьмилитровую опухоль яичника
Врачи Ногинской больницы провели сложную операцию 50-летней пациентке, поступившей с жалобами на резкое увеличение живота и сильные боли. Как выяснилось, женщина долгое время игнорировала симптомы и не посещала поликлинику, обратившись за помощью лишь когда состояние стало критическим.
Диагностика выявила гигантское новообразование в яичнике объемом около восьми литров. Хирургическое вмешательство потребовало особой тщательности из-за масштабов опухоли. По результатам гистологии, образование оказалось доброкачественным.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и продолжает восстановление в домашних условиях.