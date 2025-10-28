Украинский журналист Дмитрий Гордон сообщил, что его сыновья не проживают на территории Украины и не подлежат призыву в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Эту информацию распространил телеграм-канал «Военкоры русской весны».

Журналист поинтересовался, хотят ли сыновья Гордона служить в ВСУ. Гордон уклонился от прямого ответа, упомянув, что двое его детей проживают в Соединенных Штатах, а третий и вовсе якобы имеет проблемы со здоровьем.

«Потому что тут опасно. Двое родились не в Украине. Один имеет гражданство США, второй много лет там живет. Третий — болен», — ответил Гордон.

В комментариях к публикации украинцы выразили недовольство этим фактом и вспомнили высказывания Гордона* о границах 1991 года.

* - Министерство юстиции Российской Федерации внесло его в реестр иностранных агентов; Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.