«Террористам воздастся»: родителей выжившей после взрыва на Крымском мосту девочки могут похоронить без ее ведома

Девочка, которая потеряла родителей из-за теракта на Крымском мосту, может не узнать о похоронах своих родителей, сообщает Mash.

Врачи и психологи считают, что трагические новости могут только навредить школьнице, которая и так пережила страшную аварию с последующей амнезией. Известно также, что ее пожилые родственники отказываются приезжать в больницу, так как боятся проявлять эмоции.

В настоящее время за телами родителей девочки уже выехали, их отвезут в родной город в Белгородской области для похорон на местном кладбище. Пользователи Сети же призвали медиков все-таки сообщить школьнице о печальных известиях и дать ей попрощаться с родителями.

«Бедная девочка. Даже не сможет попрощаться с родителями»; «Нельзя так делать, она потом не простит это тем, кто похоронил родителей без нее! Девочке проститься нужно. Киевским террористам воздастся, а девочка должна последний раз увидеть родителей»; «Она родне это не простит потом. Это все-таки родители. Как-то деликатно, но надо сказать. Иначе она их всю жизнь будет ненавидеть», — посочувствовали девочке россияне.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по объектам, где готовился теракт на Крымском мосту.