Напомним, раньше Снигиревка была в составе Николаевской области Украины. Но по итогам прошедшего в прошлом году референдума о вхождении Херсонской области в состав РФ, данная территория была присоеденина к России.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах, боевики «Правого сектора»* расстреляли 22 мирных жителей Сингиревки за их якобы пророссийские взгляды. К настоящему времени известны имена пятерых погибших от рук украинских террористов, а также установлены данные одного убийцы.

«Сразу от нескольких жителей Снигиревки нами получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц в Снигиревке, все они (погибшие - ред.) граждане Украины, которые придерживались пророссийских позиций и взглядов. Среди тех, кто убивал своих сограждан, был боевик «Правого сектора»* Евгений Караван 1990 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Как добавил собеседник агентства, указанные убийства произошли в Снигиревке 13 сентября.

* - признана в России террористической организацией, запрещена в РФ