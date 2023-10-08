Террористы «Правого сектора» расстреляли 22 мирных жителя в Снигиревке за любовь к России
Фото: [AFP]
Члены запрещенного в России «Правого сектора» проводят самые настоящие этнические чистки на территории оккупированной киевским режимом Снигиревского района Херсонской области.
Напомним, раньше Снигиревка была в составе Николаевской области Украины. Но по итогам прошедшего в прошлом году референдума о вхождении Херсонской области в состав РФ, данная территория была присоеденина к России.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах, боевики «Правого сектора»* расстреляли 22 мирных жителей Сингиревки за их якобы пророссийские взгляды. К настоящему времени известны имена пятерых погибших от рук украинских террористов, а также установлены данные одного убийцы.
«Сразу от нескольких жителей Снигиревки нами получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц в Снигиревке, все они (погибшие - ред.) граждане Украины, которые придерживались пророссийских позиций и взглядов. Среди тех, кто убивал своих сограждан, был боевик «Правого сектора»* Евгений Караван 1990 года рождения», - сказал собеседник агентства.
Как добавил собеседник агентства, указанные убийства произошли в Снигиревке 13 сентября.
* - признана в России террористической организацией, запрещена в РФ