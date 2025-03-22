По информации, полученной от источника в военных кругах, боевики группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», которая связана с запрещённой в России террористической организацией «Аль-Каида», применили 120-мм минометы украинского производства для нанесения ударов по позициям правительственных войск. Об этом пишет Journal du Niger.

Согласно информации, предоставленной источником, в регионе Тиллабери 17 и 19 марта были зафиксированы нападения. На позициях боевиков были обнаружены миномёты М120 «Молот» и руководство по их использованию на украинском языке.

Вследствие артиллерийских атак имеются человеческие жертвы среди военнослужащих, а также повреждения инфраструктуры.

Каким образом это вооружение оказалось в зоне конфликта, пока остаётся тайной. Официальные комментарии от украинских властей на данный момент отсутствуют.

Также в пятницу, 21 марта, в населенном пункте Фонбита произошло нападение со стороны террористов, в результате которого погибли 44 человека из числа мирного населения. В стране объявлен траур, который продлится три дня.