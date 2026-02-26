Терроризирует туляков: в Туле появилась «убивающая» водителей яма на оживленном участке

Огромная выбоина на дороге спровоцировала образование пробки у Суворовского училища. Местные жители сообщают, что коммунальщикам пришлось перекрывать часть полосы специальными конструкциями, пишет Первый Тульский.

В Туле вновь зафиксировано появление опасного дорожного дефекта на улице Рязанской. Информация об этом поступила от канала «Первого Тульского» в мессенджере MAX.

Сведения о пострадавших автомобилях пока отсутствуют, однако масштабная неровность уже повлияла на транспортную ситуацию. Чтобы минимизировать риски, сотрудники дорожных служб были вынуждены оградить опасный участок дополнительными конструкциями.

Очевидцы сообщают, что из-за этого инцидента образовался серьезный затор в районе Суворовского училища. Причина пробки кроется в сужении проезжей части: в сторону центра теперь доступна лишь одна полоса движения.

Журналисты напоминают, что впервые об этой яме заговорили еще в апреле 2022 года. Тогда глубина выбоины достигала порядка 10 сантиметров, что немногим меньше клиренса среднестатистического легкового автомобиля. Для сравнения, требования ГОСТа допускают повреждения покрытия не глубже 5 и не длиннее 15 сантиметров. Таким образом, нынешний дефект превышает установленные нормы по глубине вдвое, а по протяженности — в восемь раз.