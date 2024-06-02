The Economist: личную охрану Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20%

Личную охрану главы Банка России Эльвиры Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20 процентов в конце февраля 2022 года, пишет The Economist со ссылкой на источник Центробанка.

Напомним, в ходе своего выступления 10 апреля 2024 года перед депутатами Госдумы с годовым отчетом о работе ЦБ за 2023 год Эльвира Набиуллина подчеркнула, что поднятие ключевой ставки так высоко было необходимым шагом. Она отметила, что регулятор пошел на такие меры, чтобы защитить доходы россиян и спасти их от обесценивания.

«Сначала она подняла процентную ставку до 20 % — это был настолько смелый шаг, что пришлось увеличить личную охрану Набиуллиной», — заявил источник.

Второй собеседник The Economist добавил, что коллеги за глаза называют Набиуллину «стальной Эльвирой». Причиной тому жесткий и требовательный характере главы ЦБ. Как посетовал информатор издания, даже сотрудники Банка России мужчины порой входят в ее кабинет с опаской.

К настоящему времени в Центробанке пока не прокомментировали публикацию The Economist.