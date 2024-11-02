Трамп удивил американцев вопросом о России и Китае

Кандидат от Республиканской партии на пост президента США Дональд Трамп выразил сомнения относительно способности Камалы Харрис вести переговоры с Россией и Китаем. Это он озвучил во время своего выступления в Милуоки, которое транслировал канал Fox News.

«Доверили бы вы Харрис говорить с Россией или Китаем о ядерной войне? Не думаю. Доверили бы вы ей выводить нас из экономического кризиса? Не думаю. Нет ничего опаснее, чем наделить огромной властью очень слабого и некомпетентного человека с чрезвычайно низким уровнем IQ», — сказал он.

Бывший президент пообещал в ходе дебатов, что сможет разрешить этот конфликт до потенциального переизбрания и своей инаугурации 20 января 2025 года. Он также отметил, что конфликта на Украине «никогда бы не случилось», если бы Москва уважала американского президента.

Ранее Трамп пообещал «разъединить» Россию и Китай в случае победы на выборах, попутно обвинив действующую администрацию президента Джо Байдена в том, что она способствовала сближению Москвы и Пекина, что, по его словам, является «позором».