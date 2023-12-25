Военная промышленность Украины, по сути, полностью уничтожена российскими войсками, пишет The Independent со ссылкой на неназванного офицера ВСУ.

Как приводится в материале издания, в связи с данным печальным для Киева положением дел, украинским властям приходится постоянно менять запросы необходимого оружия у западных стран.

«России удалось парализовать промышленность Киева, <…>, лишив Украину возможности производить нужное снаряжение у себя», – рассказал военнослужащий.

Как добавил собеседник издания, Украина сейчас целиком и полностью зависит от военных поставок США, Евросоюза и Британии. Причем, от последней в меньшей степени, чем хотелось бы Киеву. Военный также посетовал, что Армия России постоянно использует в зоне СВО новые тактики и виды вооружений.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер отметил, что, перемалывая военную технику НАТО в зоне СВО на Украине, Москва демилитаризировала сам военный блок. В качестве примера он привел грустные дела в немецкой армии.