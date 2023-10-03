The New York Times: Россия провела испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной силовой установкой

Примечательно, что в материале американское издание приводит довольно витиеватую формулировку полученной якобы из достоверных источников информации о произошедшем пуске.

В частности, The New York Times пишет, что РФ то ли уже провела испытательный пуск «Буревестник» с ядерной силовой установкой, то ли только готовится это осуществить.

«Россия готовится осуществить или недавно осуществила испытательный пуск перспективной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной силовой установкой», - приводится в публикации.

Издание добавляет, что российская ракета «теоретически имеет неограниченную дальность».

В Минобороны РФ данную информацию пока не подтверждали.