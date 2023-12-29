Такую уверенность в беседе с изданием The New York Times зампред комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Верховной рады Украины, представитель правящей партии «Слуга народа» Егор Чернев.

По его словам, сейчас Украина теряет всего лишь некоторые территории, но, если помощь США иссякнет, ВСУ начнут оставлять целые города.

«Без американских боеприпасов мы начинаем терять территорию, с трудом завоеванную этим летом. Недавний прогресс России у села Работино – отрезвляющее событие для Украины на фоне сокращения западной военной помощи», – комментирует NYT.

В продолжении темы журналисты издания отмечают, что возможная потеря населенного пункта Работино под Запорожьем, единственного трофея летнего контрнаступления, за который ВСУ сражались четыре месяца, рискует стать самым большим ударом по имиджу украинской военщины.

Армия России в настоящее время успешно выбивает ВСУ с территорий, с таким трудом захваченных летом. После бесславного окончания контрнаступления ВСУ перешли к обороне, с трудом сдерживая российские полки и дивизии, резюмировало издание.

Ранее украинский военнослужащий подразделения ВСУ «Кракен» констатировал, что Армия России подготовила шикарную линию обороны, которую прорвать абсолютно невозможно.