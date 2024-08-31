The Observer: ВСУ готовят удар по Сочи, Санкт-Петербургу и Москве ракетами Storm Shadow

Киевский режим в настоящее время во всю готовит серию дальнобойных ракетных ударов крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь России, пишет издание The Observer со ссылкой на источники из разведки США.

По данным собеседников издания, атаковать должны Сочи, Санкт-Петербург, Москву. Кроме того, под ударом могут оказаться и другие российские мега.полисы к крупными предприятиями оборонки.

В числе приоритетных целей — резиденция президента РФ «Бочаров Ручей» в Сочи, система ПВО в Севастополе, флот в Новороссийске, оборонные и пороховые заводы.

ВСУ готовят удары по важным объектам на расстояние до 600 км дальности. В число выбранных целей входят: сама Москва и Петербург, штабы, расположенные от юга России до Москвы», — приводится в публикации.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.