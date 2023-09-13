The Times: в Финляндии заговорщики планировали убить Санну Марин

В Финляндии крайне правая группировка планировала в августе прошлого года убийство Санны Марин, тогдашнего премьер-министра страны, сообщает The Times со ссылкой на данные, обнародованные на судебном процессе в Лахти.

Четверым подозреваемым, как ожидается, будут предъявлены обвинения в планировании теракта, изготовлении и хранении огнестрельного оружия.

Как утверждает полиция Санна Марин могла быть не единственной жертвой радикалов. В списке потенциальных целей были депутаты парламента, либеральные активисты и представители меньшинств.

В апреле правительство Санны Марин ушло в отставку после проигрыша Социал-демократической партии парламентских выборов. 12 сентября бывший премьер сложила с себя и полномочия депутата парламента.