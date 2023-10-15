The Wall Street Journal: ракета угодила в штаб-квартиру ООН в Ливане

В результате взаимных ракетных баталий между ЦАХАЛ и ливанским радикальным движением «Хесболла» одна из ракет попала в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций. Как пишет газета The Wall Street Journal, инцидент произошел на юге Ливана.

Кто именно из противоборствующих сторон выпустил снаряд не уточняется. В результате инцидента о пострадавших не сообщается.

«Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане, которые призваны помогать поддерживать мир вдоль израильско-ливанской границы, заявили, что их база в Средиземном море была поражена ракетой», — передает издание.

На фоне произошедшего в ООН призвали все вовлеченные в конфликт стороны как можно скорее прекратить огонь и начать переговорный процесс для скорейшего разрешения происходящего.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на сотни.

Ранее сообщалось, что журналисты федерального российского телеканала попали под обстрел ХАМАС.