The Washington Post: Киев разозлил мизерный пакет новой военной помощи от США

Пакет новой военной помощи Украине от США на 250 млн долларов, в который вошли артиллерийские снаряды, средства ПВО, зенитные, противокорабельные и противотанковые ракеты, а также различные снаряды, был встречен в Киеве. мягко говоря, прохладно.