The Washington Post: Киев разозлил мизерный пакет новой военной помощи от США
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Пакет новой военной помощи Украине от США на 250 млн долларов, в который вошли артиллерийские снаряды, средства ПВО, зенитные, противокорабельные и противотанковые ракеты, а также различные снаряды, был встречен в Киеве. мягко говоря, прохладно.
На это в своем материале указывает The Washington Post со ссылкой на депутата Верховной Рады Егора Чернева.
«Этот небольшой пакет помощи является для нас свидетельством того, что есть проблемы с поддержкой Украины со стороны США», – цитирует издание украинского нардепа.
Ранее украинский военнослужащий подразделения ВСУ «Кракен» констатировал, что Армия России подготовила шикарную линию обороны, которую прорвать абсолютно невозможно.