Тигр или леопард? Дикая кошка растерзала жительницу индийской деревни

В деревне, граничащей с известным тигриным заповедником Калагарх в Индии, зафиксирован очередной случай смертельного нападения дикого животного на человека. Об этом сообщает издание NDTV.

По предварительным данным, Урмила Деви занималась заготовкой корма для скота вместе с невесткой, которая вскоре ушла, услышав зов ребенка. Когда женщина не вернулась домой, родственница организовала ее поиски и с ужасом обнаружила пострадавшую в ближайших кустах, где та стала добычей крупной кошки.

Оперативно подоспевшие на крики соседи отогнали хищника, но помощь для Урмилы Деви уже опоздала. Вид животного (тигр или леопард) устанавливается в ходе следственных действий. Представитель местной власти Дилип Рават связал этот инцидент с участившимися случаями выхода хищников к человеческому жилью. В знак протеста против бездействия официальных органов он пообещал уйти в отставку, если ситуация с безопасностью жителей не будет взята под контроль.

Ранее сообщалось о том, что тигренок напал на фермера и ребенка в Индии.