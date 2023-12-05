Тигр насмерть загрыз пенсионера в Хабаровском крае

Как рассказал в беседе с телеканалом «360» глава Ситинского сельского поселения в Хабаровском крае Евгений Лупин, сначала дикая кошка утащила собаку. Хозяин четвероногого друга бросился спасать пса, пойдя по следам тигра.

В поисках питомца вооруженный ружьем пенсионер наткнулся на лежащего у добычи зверя, который сразу же набросился на человека.

«Рядом с телом лежало ружье с переломанным прикладом, поэтому можно предположить, что он стрелял по тигру. Однако пока делать какие-либо выводы рано. Ведь смерть могла произойти и от сердечного приступа, ведь он уже был преклонного возраста», — добавил он.

Полученные в результате нападения тигра раны оказались смертельными для человека. В настоящее время охотоведы и правоохранители решают, что делать с агрессивным хищником.