«Тигры» из Павловского Посада продолжают доминировать
Фото: [МУ «Дирекция спортивных сооружений» ПП]
Хоккейная команда «Тигры 2012-2013» из Павловского Посада триумфально завершили матч против ХК Коломна, закрепив за собой седьмую подряд победу в рамках Кубка ФХМО 2025. Встреча, состоявшаяся 3 апреля, завершилась со счетом 4:3 в пользу «Тигров», продемонстрировав их отличную командную работу и высокий уровень подготовки.
Игра была напряженной и потребовала от команды максимальной концентрации и самоотдачи. «Тигры» показали великолепную игру, заслужив аплодисменты болельщиков. С каждым матчем команда все увереннее приближается к заветной цели, радуя поклонников яркими победами.
«Мы желаем команде удачи в предстоящих играх и уверены, что с таким настроением они способны на многое. Поддержим наших хоккеистов в следующих встречах! Отдельные слова благодарности тренерскому составу, которые своим мастерством и мудростью продвигают наших ребят к высоким результатам!» — выразил свою поддержку команде депутат Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Алексей Чесмин.