«Тигры» из Павловского Посада продолжают доминировать

«Мы желаем команде удачи в предстоящих играх и уверены, что с таким настроением они способны на многое. Поддержим наших хоккеистов в следующих встречах! Отдельные слова благодарности тренерскому составу, которые своим мастерством и мудростью продвигают наших ребят к высоким результатам!» — выразил свою поддержку команде депутат Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Алексей Чесмин.