«Тигры-людоеды возвращаются?» В Индии фермера нашли растерзанным у дороги

Инцидент развернулся в лесном округе Чандрапур, известном своей напряженной ситуацией с конфликтами между человеком и дикой природой.

Жертвой хищника стал 45-летний фермер Шешрам Заде, проживавший в деревне Кавадши. Мужчина отправился на еженедельный базар, но домой так и не вернулся. Его тело со следами жестокого нападения было обнаружено позже неподалеку от дороги, соединяющей населенные пункты Шанкарпур и Кавадши. Специалисты лесного департамента, изучив место трагедии, подтвердили, что смерть наступила в результате атаки тигра. Следы на теле жертвы указывали на то, что хищник не просто убил человека, но и частично съел его.

Власти штата оперативно выплатили родственникам погибшего денежную компенсацию в размере 30 тысяч индийских рупий, что примерно эквивалентно 26 тысячам российских рублей. Кроме того, в ответ на инцидент в близлежащих лесных массивах было усилено патрулирование, чтобы не допустить новых трагедий.

Данный случай стал зловещим статистическим рубежом для региона. С начала текущего года в округе Чандрапур это уже 42-й летальный исход в результате нападений диких животных. При этом подавляющее большинство — 38 смертей — напрямую связано с атаками тигров, что подчеркивает остроту проблемы сосуществования людей и крупных хищников в этом районе Индии.

Ранее сообщалось о том, что жительницу индийской деревни растерзала дикая кошка.