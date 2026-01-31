Тихая паника на рынке: что на самом деле ждет рубль в конце зимы

Финансовый аналитик Александр Шнейдерман дал оценку перспективам российской валюты на ближайшие месяцы, отметив, что риск резкой девальвации рубля до начала весны представляется невысоким. По его мнению, у рубля сохраняется потенциал для дальнейшего укрепления после неожиданно успешного января, когда национальная валюта выросла в цене на 5% по отношению к доллару, пишет « Прайм ».

Эксперт подчеркнул, что в краткосрочной перспективе нет фундаментальных экономических причин, которые могли бы спровоцировать обвал курса. Ключевым фактором, который определит дальнейшую динамику, станет политика Банка России в отношении ключевой ставки. Ее возможное снижение теоретически может оказать давление на рубль, однако, по оценке Шнейдермана, даже в этом случае речь скорее пойдет о стабилизации на новых уровнях, а не о кардинальном развороте тренда.

Более ясные прогнозы на весь 2026 год, как считает аналитик, можно будет строить лишь по итогам второго квартала, когда станут доступны свежие макроэкономические данные. При этом он обратил внимание, что радикальное изменение курса в негативную сторону возможно лишь при стечении целого ряда внешних факторов, в первую очередь — геополитических.

