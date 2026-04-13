Тихая Победа в 2026-м: почему на главных площадях Саратова не прозвучат залпы салюта 9 Мая

Власти региона приняли решение отказаться от традиционного военного парада и праздничного фейерверка. Основной упор в праздничной программе будет сделан на адресные поздравления ветеранов и патриотические мероприятия в учебных заведениях, пишет ТАСС.

Изменение формата праздничных мероприятий в Саратове

В текущем году празднование 9 Мая в Саратове пройдет без традиционного торжественного прохождения войск и вечернего салюта. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что данное решение было принято по итогам обсуждения формата мероприятий и направлено на обеспечение безопасности жителей. Инициатива об отмене массовых зрелищных акций поступила от ветеранских объединений, и глава региона полностью поддержал это предложение.

Патриотический вектор и адресная поддержка ветеранов

Несмотря на отмену крупных парадных шествий, праздничная программа сохранит свою значимость, сфокусировавшись на патриотической направленности. В приоритете останется личное внимание к участникам Великой Отечественной войны. Глава области отметил, что основной формой чествования героев станут адресные поздравления и организация локальных концертных программ непосредственно во дворах домов, где проживают фронтовики.

Роль образовательных учреждений в сохранении памяти

Ключевыми площадками для проведения памятных и просветительских акций станут обновленные школьные музеи во всех населенных пунктах Саратовской области. По словам Бусаргина, именно такие локации позволяют наиболее эффективно передавать историческую правду молодому поколению. Власти планируют сосредоточить ресурсы на создании условий для спокойного и глубокого осмысления подвига народа в рамках локальных торжеств.