Тихая смерть для авто: какие факторы разрушают машину быстрее ржавчины

С наступлением весны автовладельцы стали значительно чаще прибегать к услугам химчистки салона. Как выяснили специалисты сервиса «Профи.ру», в феврале спрос на эту процедуру вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в первой половине марта показатель достиг 62% год к году, пишет Лента.ру.

Эксперт платформы Артемий Сидоров объяснил, что сезонный всплеск интереса к чистке салона связан с желанием водителей избавиться от последствий зимы. По его словам, за холодные месяцы на ковриках и сиденьях накапливаются грязь и химические реагенты, которые могут нанести вред отделочным материалам.

Специалист обратил внимание, что чем дольше подобные загрязнения остаются на тканях или коже, тем сложнее их впоследствии вывести. Он посоветовал удалять свежие пятна в течение нескольких дней после их появления, чтобы избежать разрушения обивки и появления застарелого запаха.