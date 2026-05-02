Тихая смерть за бокалом пива: как пятничные привычки разрушают гормоны и жизнь

Регулярное расслабление со спиртным в конце рабочей недели может быть первым шагом к хроническому алкоголизму. Эксперт Минздрава объяснил, почему отсутствие похмелья не гарантирует безопасность, пишут Актуальные Новости.

От привычки до диагноза: тонкая грань

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Калининградской области Игорь Ли предупреждает, что традиция выпивать по пятницам в медицине классифицируется как эпизодическое употребление. По словам специалиста, даже если человек позволяет себе алкоголь всего раз в неделю или месяц, это создает базу для формирования стойкой зависимости. На начальном этапе работоспособность сохраняется, а выраженное похмелье отсутствует, что создает ложную иллюзию контроля и безопасности.

Признаки перехода на стадию болезни

Врач отметил, что тревожным сигналом является возникновение желания «опохмелиться» и заметное снижение продуктивности в повседневной жизни. Основная опасность заключается в постепенном, часто незаметном для самого человека, увеличении дозировки и частоты приемов. Игорь Ли подчеркнул, что вторая стадия алкоголизма может протекать скрыто на протяжении 10 и более лет, из-за чего осознание проблемы приходит слишком поздно.

Мифы о легком алкоголе

Отдельно эксперт развеял заблуждение о безвредности пива и других слабоалкогольных напитков. Систематическое употребление пива пагубно влияет на эндокринную систему, вызывая серьезный гормональный дисбаланс. Таким образом, отсутствие «тяжелых» напитков в рационе не исключает развития зависимости и соматических заболеваний.