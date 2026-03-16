Тихие убийцы долголетия: врач назвал три цифры, которые обязаны знать все после 40

Испанский врач Хосе Абельян в беседе с изданием El Confidencial обозначил три важнейших показателя, требующих пристального внимания после достижения сорока лет. Специалист подчеркнул, что регулярный мониторинг этих параметров способен уберечь от тяжелых недугов, пишет лента.ру.

Первым в списке стоит артериальное давление. Абельян пояснил, что гипертония выступает главным провокатором сердечно-сосудистых патологий, поэтому ее необходимо держать под контролем. Измерять давление можно самостоятельно в домашних условиях с помощью обычного тонометра.

Второй критический показатель — уровень глюкозы в крови. Его мониторинг позволяет выявить преддиабет и сахарный диабет на ранней, еще обратимый стадии. Если обнаружить проблему вовремя, можно скорректировать образ жизни: снизить массу тела, изменить привычки питания и добавить физическую активность, не дожидаясь ухудшения состояния.

Третьим пунктом врач назвал липидный профиль, включающий холестерин и триглицериды. Своевременная сдача анализов поможет не пропустить развитие атеросклероза, который напрямую ведет к инфарктам и инсультам.