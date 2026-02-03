Тихий диагноз в петербургской школе: что скрывали о болезни сотрудника и почему родителям говорят «не опасайтесь»

В одной из школ Фрунзенского района Санкт-Петербурга зафиксирован случай заболевания туберкулезом у работника учебного заведения. Как подчеркивают в районной администрации, угрозы для здоровья детей и коллектива нет.

По информации, предоставленной пресс-службой администрации Фрунзенского района, заболевший сотрудник находится на больничном с октября прошлого года и с этого момента не имел контактов с учениками и другими педагогами. Официальное подтверждение диагноза из туберкулезного диспансера поступило только в январе.

После этого была оперативно определена так называемая контактная группа лиц, которым требовалось пройти обследование. В администрации заявили, что все проведенные анализы показали отрицательный результат.

Для информирования родителей в школе было организовано собрание, на котором педагоги и медики разъяснили всю ситуацию. В здании также провели полную дезинфекцию. В городском комитете по здравоохранению дополнительно уточнили, что выявленная у сотрудника форма туберкулеза является незаразной, что полностью исключает риск распространения инфекции.