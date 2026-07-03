Тихий океан за ₽104,5 тыс. на двоих: какой дальневосточный регион оказался самым доступным для отпуска

Приморский край признан самым бюджетным направлением для отдыха у Тихого океана. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, перелет, размещение и экскурсии там обходятся заметно дешевле, чем на Камчатке, Сахалине или Чукотке. В компании «Спектрум» подчеркнули, что даже скромный бюджет позволит получить яркие впечатления от морских пейзажей и дальневосточной кухни.

По данным туроператора «Алеан», недельные турпакеты из Москвы в города Дальнего Востока стартуют от ₽105–130 тыс. на двоих, включая авиабилеты и проживание с завтраками. Самый доступный пакетный тур во Владивосток обойдется от ₽104,5 тыс. на двоих, в Южно-Сахалинск — от ₽111,6 тыс., а в Петропавловск-Камчатский — от ₽127,5 тыс.