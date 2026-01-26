Тихий саботаж в розетке: производители собираются удаленно «убивать» технику россиян

Владельцы современной импортной бытовой техники столкнулись с парадоксальной проблемой: их устройства, от электрических чайников до холодильников, постепенно теряют функциональность не из-за поломки «железа», а по причине цифровой изоляции, пишет anti-malware.

Встроенное программное обеспечение, необходимое для базовой работы, не может получить критические обновления, так как серверы производителей географически заблокированы для России. Это приводит к ситуациям, когда для запуска стиральной машины пользователи вынуждены искать обходные пути, включая использование VPN-сетей, что является ненадежным и сложным решением для повседневного быта.

Обращения граждан в регулирующие органы, такие как Роскомнадзор, не приносят результата, поскольку ведомство не имеет юрисдикции над зарубежными IT-сервисами. Эксперты отмечают, что эта проблема носит нарастающий и лавинообразный характер. Чем дольше устройства остаются без актуальных патчей, тем выше риск возникновения критических сбоев, которые могут привести к массовым, нескоординированным отключениям. Наиболее уязвимой оказывается так называемая «умная» техника среднего и премиум-сегмента, изначально рассчитанная на постоянную связь с облачными серверами производителя.