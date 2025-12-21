Тихий убийца без маски и вируса: в ВОЗ заявили о новой эпидемии

Ожирение окончательно признано Всемирной организацией здравоохранения глобальной неинфекционной пандемией. Впервые ВОЗ разработала универсальные клинические рекомендации по лечению избыточной массы тела, указав на системную угрозу для здравоохранения и мировой экономики, сообщает news.newizv.ru.

По оценкам ВОЗ, в 2024 году последствия ожирения стали причиной смерти 3,7 млн человек. Прогноз организации указывает, что при сохранении текущих тенденций к 2030 году численность людей с ожирением в мире увеличится в 2 раза. Экономические потери могут достигнуть $3 трлн в год за счет роста расходов на лечение, снижения производительности труда и преждевременной смертности.

В новой стратегии ВОЗ ключевую роль отводит препаратам из группы агонистов рецепторов ГПП-1. Одним из базовых средств назван семаглутид. Он усиливает секрецию инсулина, замедляет опорожнение желудка и снижает аппетит за счет воздействия на центры насыщения в головном мозге. Такой механизм позволяет добиться устойчивого снижения массы тела и уменьшить риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и отдельных форм онкологии.

В 2023 году семаглутид был включен ВОЗ в Примерный перечень важнейших лекарственных средств как препарат для лечения ожирения. Это закрепило его статус как одного из базовых элементов медикаментозной терапии, а не вспомогательного средства.

В России применяется аналог семаглутида под торговым наименованием «Велгия Эко». Препарат выпускается в формате автоинжектора, производится по стандартам GMP и не содержит консервантов. Согласно данным DSM Group, рынок препаратов на основе семаглутида в России в 2024 году увеличился на 47%.

Ранее диетолог Кабанов предупредил о том, что самая вредная конфета для детей в сладком подарке — леденцы.