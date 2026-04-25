Тихий убийца под контролем: как диспансеризация 2026 спасает жизни

Артериальная гипертония: Минздрав объяснил, почему это заболевание требует пожиз

Общество

Высокое давление в России больше не считается просто «фактором риска». Главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина заявила, что гипертония официально признана одним из самых массовых заболеваний в стране, а пациенты с таким диагнозом теперь попадают в особую группу медицинского контроля, пишет РИА Новости.

Третья группа здоровья: что это значит для пациента?

Оксана Драпкина подчеркнула, что после прохождения диспансеризации врачи больше не ограничиваются профилактическими беседами при выявлении высокого давления. Теперь пациента сразу относят к третьей группе здоровья.

Основные последствия такого статуса:

  • Обязательное диспансерное наблюдение: Пациент ставится на учет и должен регулярно посещать врача для мониторинга состояния.
  • Смена статуса: Повышенное давление теперь расценивается не как угроза, а как свершившийся факт заболевания, требующий немедленного начала терапии.
  • Цель — долголетие: По данным Минздрава, своевременный контроль давления является ключевым фактором в увеличении продолжительности жизни россиян.

Эффективность лечения и современные стандарты

Несмотря на широкое распространение болезни, в Минздраве настроены оптимистично. Драпкина отметила, что российская медицина обладает всеми необходимыми ресурсами для борьбы с недугом.

  • Клинические рекомендации: Действующие в России протоколы лечения полностью соответствуют международным требованиям.
  • Доступность терапии: Эффективные препараты позволяют удерживать давление в норме, предотвращая инфаркты и инсульты.
  • Главная проблема: Основной преградой остается низкая осведомленность населения. Многие россияне живут с гипертонией годами, не подозревая о диагнозе, пока не наступают критические последствия.