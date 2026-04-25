Тихий убийца под контролем: как диспансеризация 2026 спасает жизни
Артериальная гипертония: Минздрав объяснил, почему это заболевание требует пожиз
Высокое давление в России больше не считается просто «фактором риска». Главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина заявила, что гипертония официально признана одним из самых массовых заболеваний в стране, а пациенты с таким диагнозом теперь попадают в особую группу медицинского контроля, пишет РИА Новости.
Третья группа здоровья: что это значит для пациента?
Оксана Драпкина подчеркнула, что после прохождения диспансеризации врачи больше не ограничиваются профилактическими беседами при выявлении высокого давления. Теперь пациента сразу относят к третьей группе здоровья.
Основные последствия такого статуса:
- Обязательное диспансерное наблюдение: Пациент ставится на учет и должен регулярно посещать врача для мониторинга состояния.
- Смена статуса: Повышенное давление теперь расценивается не как угроза, а как свершившийся факт заболевания, требующий немедленного начала терапии.
- Цель — долголетие: По данным Минздрава, своевременный контроль давления является ключевым фактором в увеличении продолжительности жизни россиян.
Эффективность лечения и современные стандарты
Несмотря на широкое распространение болезни, в Минздраве настроены оптимистично. Драпкина отметила, что российская медицина обладает всеми необходимыми ресурсами для борьбы с недугом.
- Клинические рекомендации: Действующие в России протоколы лечения полностью соответствуют международным требованиям.
- Доступность терапии: Эффективные препараты позволяют удерживать давление в норме, предотвращая инфаркты и инсульты.
- Главная проблема: Основной преградой остается низкая осведомленность населения. Многие россияне живут с гипертонией годами, не подозревая о диагнозе, пока не наступают критические последствия.