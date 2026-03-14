Тихий убийца в спальне: жены храпящих мужей рискуют потерять слух

Регулярный и интенсивный храп человека, спящего рядом, может обернуться для его партнера не просто хроническим недосыпанием, но и вполне реальными физическими проблемами, вплоть до ухудшения слуха.

Врач-сомнолог Михаил Полуэктов в интервью «Абзацу» обратил внимание на результаты исследований, которые демонстрируют связь между ночным шумом и здоровьем тех, кто вынужден его слушать.

«Исследование показало, что у женщин, у которых храпит партнер, даже слух может снижаться. Помимо прямого физического вреда храп может вызывать и психологические проблемы. Постоянная тревога из-за ночного шума может мешать полноценному отдыху», — пояснил доктор.

Эксперт также отметил важность психологического комфорта в паре. По его словам, ощущение безопасности и защищенности, которое возникает рядом с близким человеком, является мощным фактором здорового засыпания, но оно невозможно, если сон постоянно прерывается громкими звуками. Только когда тревога уступает место чувству надежного плеча рядом, процесс погружения в сон становится естественным и легким.

