«Тихий ужас за благополучным фасадом». В Южно-Сахалинске пятилетнюю девочку жестоко избивала приемная мать

Пятилетняя девочка, пострадавшая, по данным следствия, от действий своей приемной матери, была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время ее жизнь вне опасности, но врачи отмечают лишь незначительную положительную динамику, сообщает пресс-служба городской администрации.

Девочка проходит лечение в областной детской больнице. Для оказания максимально квалифицированной помощи к процессу удаленно подключились специалисты ведущего федерального медучреждения — Российской детской клинической больницы (филиал РНМИЦ им. Н.И. Пирогова), которые проводят онлайн-консультации для сахалинских врачей.

Информация о произошедшем вызвала резкую реакцию городских властей. В департаменте образования инцидент назвали абсолютно недопустимым. При этом официальные источники отмечают, что ранее семья характеризовалась исключительно положительно как по месту жительства, так и в детских учреждениях.

По факту случившегося развернута масштабная проверка. Отдел опеки и попечительства тесно взаимодействует со следствием. Параллельно запущена внутренняя проверка для оценки действий должностных лиц органов опеки на предмет соблюдения законодательства при сопровождении этой семьи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум тяжким статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия» (ч. 2 ст. 111 УК РФ) и «Истязание несовершеннолетнего» (ч. 2 ст. 117 УК РФ). Подозреваемая задержана, следователи уже обратились в суд с ходатайством об ее заключении под стражу на период расследования.

Ранее сообщалось о том, что на Кузбассе многодетную мать осудили на три года за истязание троих детей.