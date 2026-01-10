«Тихий враг в вашем доме». Какие бытовые предметы выделяют канцерогены?

Мы живем в окружении обыденных предметов, не подозревая, что некоторые из них могут нести скрытую опасность. Научные данные свидетельствуют: ряд привычных вещей выделяет вредные вещества, влияя на здоровье. О том, какие супер-токсичные предметы есть в каждом доме, со ссылкой на исследование Гарвардской школы общественного здоровья рассказал «‎Рамблер».

Пластик с маркировкой BPA. Бутылки, контейнеры и детская посуда из поликарбоната часто содержат бисфенол А (BPA). При нагреве или контакте с горячей/кислой пищей это вещество проникает в продукты. Исследования, включая работы Гарвардской школы, связывают BPA с риском гормональных сбоев, сердечных и репродуктивных проблем. Безопасная альтернатива — стекло, керамика или нержавеющая сталь.

Ароматические свечи и «освежители». При горении дешевых свечей в воздух попадают канцерогены — формальдегид, бензол. Аэрозольные освежители насыщают помещение летучими органическими соединениями (ЛОС), ухудшая качество воздуха. Для ароматизации предпочтительнее эфирные масла с диффузором или натуральные материалы.

Низкокачественные LED-лампы. Сертифицированные светодиоды безопасны, но дешевые подделки — нет. При повреждении они могут выделять свинец, медь и никель, а также вызывать вредное для глаз мерцание. Экономия на таких лампах рискованна.

Мебель и ковры из синтетики. Диваны, ковролин и новые изделия из ДСП могут годами выделять ЛОС (формальдегид, стирол) от клеев и пропиток. Кроме того, они становятся «пылесборниками», накапливая пыль, аллергены и микрочастицы. Решение — выбирать мебель из натуральных материалов, регулярная влажная уборка и минимум ковров в спальне.

Агрессивная бытовая химия. Чистящие и моющие средства с агрессивным составом выделяют пары и микрочастицы, раздражающие дыхательные пути. Исследования подтверждают негативное влияние на здоровье при частом использовании. Минимизируйте риски: применяйте простые средства (например, уксус, соду), используйте перчатки и обязательно проветривайте комнату после уборки.

Многоразовые пластиковые бутылки. Старый, нагретый или поврежденный пластик выделяет химические соединения в воду. Микротрещины становятся рассадником бактерий. Надежный вариант — бутылки из стекла или пищевой нержавейки.

Перегретый тефлон. Сковороды с антипригарным покрытием безопасны при обычном использовании. Однако при сильном перегреве (выше 260 °C) тефлон разрушается, выделяя токсичные перфторированные соединения, например, PFOA. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) относит их к стойким загрязнителям, которые накапливаются в организме. Готовьте на среднем или слабом огне.

Осознанный подход к выбору предметов быта и их использованию помогает существенно снизить токсичную нагрузку. Отдавайте предпочтение натуральным материалам, качественным сертифицированным товарам и простым, но безопасным альтернативам.

Ранее ветеринар Цыпленков объяснил, почему новогодняя елка опасна для кошек.