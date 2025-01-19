TikTok официально заблокирован в США

В США официально запретили TikTok. С утра воскресенья, 19 января, пользователи из США начали получать уведомления о том, что сервис заблокирован.

Пользователи из России, которые применяли специальные программы для получения доступа к TikTok, также столкнулись с проблемой. Эти программы использовали серверы, расположенные в США, которые теперь недоступны.

«Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok», — говорится в уведомлении при попытке зайти в указанное приложение.

Администрация социальной сети рассчитывает на восстановление доступа к платформе после вступления Трампа в должность главы Белого дома. Это произойдет в понедельник, 20 января.

Ранее сообщалось, что утром в воскресенье, 19 января, приложение TikTok пропало в США из App Store и Google Play.