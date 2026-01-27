«ТикТок» трещит по швам: почему американцы в ярости сносят TikTok миллионами

В США набирает обороты неожиданный тренд — массовый отток пользователей из TikTok. За последний квартал число удалений популярного приложения для коротких видео выросло на 150%, что свидетельствует о серьезном кризисе доверия. Причиной стали не политические баталии, а накопившиеся технические проблемы, которые сделали использование платформы неудобным, сообщает CNBC.

Американская версия TikTok, управляемая суверенной компанией и работающая под строгими локальными правилами, столкнулась с чередой сбоев. Пользователи массово жалуются на некорректную работу алгоритма рекомендаций, который стал предлагать нерелевантный контент, а также на глюки в подсчете просмотров и других базовых функций. Стремление к максимальной безопасности и адаптации к местным нормам, судя по всему, негативно отразилось на стабильности софта.

Пока аудитория TikTok в стране практически не растет (прирост всего 2% в день), ее альтернатива — сервис UpScrolled — переживает всплеск популярности. Эксперты отмечают, что рынок коротких видео в США остается перспективным, но пользователи демонстрируют готовность мигрировать на более стабильные платформы, когда развлечения омрачаются техническими неполадками.

